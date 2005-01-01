المصري: التمييز الجغرافي الظالم بحق موظفي غزة يكرس حالة الانفصال

غزة / سما/

حذر رئيس لجان الوجهاء والمخاتير والعشائر في الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، عاكف المصري، من استمرار سياسة العقوبات الجماعية الظالمة والمجحفة باتجاه قطاع غزة.

وقال المصري: إن التمييز الجغرافي الظالم بحق موظفي قطاع غزة، يكرس حالة الانفصال بين شطري الوطن ويقدم خدمة مجانية لما يسمى بصفقة ترامب .

وأعرب عن التضامن الكامل من قبل اللجان في قطاع غزة مع أبنائهم الموظفين الذين يعانون الويلات والعذابات بفعل هذه السياسات، مشيراً إلى أن الراتب حق شرعي لكل موظف سواء بغزه أو الضفة وليس منة من أحد.

وطالب قيادة السلطة بضرورة التراجع عن هذه السياسات الخاطئة والمدمرة وأن توفي بالتزاماتها كاملا تجاه الموظفين دون أي تقصير، داعياً الموظفين إلى الاستمرار في المطالبة بحقوقهم المشروعة.

وأكد على أن "الوجهاء والعشائر ستكون سندا وعونا لهم أمام هذه الإجراءات الضارة بمصالحهم ومصالح أبنائهم الذين تحولوا إلى فقراء ومتسولين ولا يستطيعون توفير قوتهم اليومي وخاصة منهم تفريغات 2005 الذين باتو يموتون قهرا نتيجة سوء الأوضاع المعيشية" .