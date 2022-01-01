هارتس: تشابه بين عملية "حزب الله" و عملية استهداف الباص بغزة

القدس المحتلة / سما /

أكد المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس"، عاموس هارئيل، اليوم الثلاثاء، وجود تشابه بين استهداف حزب الله للسيارة العسكرية قبل أيام وبين استهداف حماس للباص الفارغ على الحدود الشمالية لقطاع غزة.

ووفقاً للمحلل، فإن المشترك بين الأمرين، هو وجود مشكلة في الالتزام العسكري لدى بعض الجنود في فترات الطوارئ.

و بحسب هآرئيل، فإن صاروخي حزب الله استهدفا سيارة إسعاف عسكرية تحركت بعكس التعليمات وضمن مدى نيران حزب الله.

ودعا هآرئيل، الجيش لإجراء تحقيق داخلي في الخلل العملياتي الخطير، "والذي كاد أن يتسبب بحرب واسعة مع حزب الله". على حد قوله.

و السياق ذاته، أشار المحلل إلى أن ضباطًا كبارًا بالجيش يعترفون أن السبب الرئيس في عدم وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال الجولة الأخيرة مع حزب الله هو الحظ أكثر منه التخطيط والإحكام.