  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هارتس: تشابه بين عملية "حزب الله" و عملية استهداف الباص بغزة

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
هارتس: تشابه بين عملية "حزب الله" و عملية استهداف الباص بغزة


القدس المحتلة / سما /

أكد المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس"، عاموس هارئيل، اليوم الثلاثاء، وجود تشابه بين استهداف حزب الله للسيارة العسكرية قبل أيام وبين استهداف حماس للباص الفارغ على الحدود الشمالية لقطاع غزة.

ووفقاً للمحلل، فإن المشترك بين الأمرين، هو وجود مشكلة في الالتزام العسكري لدى بعض الجنود في فترات الطوارئ.

و بحسب هآرئيل، فإن صاروخي حزب الله استهدفا سيارة إسعاف عسكرية تحركت بعكس التعليمات وضمن مدى نيران حزب الله.

ودعا هآرئيل، الجيش لإجراء تحقيق داخلي في الخلل العملياتي الخطير، "والذي كاد أن يتسبب بحرب واسعة مع حزب الله". على حد قوله.

و السياق ذاته، أشار المحلل إلى أن ضباطًا كبارًا بالجيش يعترفون أن السبب الرئيس في عدم وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال الجولة الأخيرة مع حزب الله هو الحظ أكثر منه التخطيط والإحكام.

الأكثر قراءة اليوم

اشتية يعلق على ما أثير حول نسب صرف رواتب موظفي غزة وهذا ما قاله ..

متهمة البنوك ...الحكومة توضح آلية صرف رواتب الموظفين بغزة وفق نسبة الـ 110%

اعتراف اسرائيلي بعملية الخداع... التايمز: هكذا زيفت إسرائيل مقتل جنودها لخداع حزب الله

تلفزيون اسرائيلي يزعم: داعش سيناء يستولي على شحنة صواريخ كانت بطريقها الى غزة

شاهد فيديو صادم.. طابور شباب في مصر يتهافتون لشراء المخدرات

القططي معلقا على تفجيرات غزة : يجب منع خطباء المساجد المتشددين من اعتلاء المنابر

فتح : الراتب الكامل حق لجميع الموظفين وقد بلغ الصبر منتهاه

الأخبار الرئيسية

11

الجيش الإسرائيلي يكشف عن موقع لــ "إنتاج الصواريخ الدقيقة" لحزب الله في لبنان

حماس: إجراءات حكومة اشتية ضد غزة تساهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية ومعاكسة لخطاباتها المتكررة

سلطة النقد تتهم البنوك بالوقوف وراء أزمة رواتب موظفي القطاع في السلطة

2

اعتراف اسرائيلي بعملية الخداع... التايمز: هكذا زيفت إسرائيل مقتل جنودها لخداع حزب الله

الاتيرة يعلن عن تشكيل خلية ازمة لحل مشكلة الرواتب في غزة