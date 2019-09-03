الجيش الإسرائيلي يكشف عن موقع لــ "إنتاج الصواريخ الدقيقة" لحزب الله في لبنان

القدس المحتلة / سما /

كشف الجيش الإسرائيلي عن موقع لإنتاج الصواريخ الدقيقة تابع لحزب الله في البقاع اللبناني، حيث توجد في هذا الموقع عدة مجمعات معدّة لإنتاج المحركات والرؤوس الحربية للصواريخ ذات القدرة على الاستهداف الدقيق.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء: "أقيمت المنشأة في السنوات الأخيرة كموقع لإنتاج الوسائل القتالية بقيادة إيران وحزب الله، حيث تمّ مؤخّرًا رصد عمليات إضافية تهدف لاستخدامها كموقع لإنتاج وتحويل الصواريخ إلى دقيقة".

وأوضح البيان، أنه "في إطار هذه الأعمال يتم إنشاء خط إنتاج للأسلحة الدقيقة، ويتم نقل المعدّات الخاصة والحساسة إلى الموقع".

وكان الأمين العام للحزب حسن نصر الله نفى وجود مثل هذه المصانع، وتوجه إليه الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيحاي أدرعي، داعيا إياه إلى متابعة حسابه على موقع "تويتر".

كما توجه أدرعي إلى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل قائلا: "آن الاوان لكشف الحقيقة. فهل انت جاهز لتنظيم جولة جديدة للإعلاميين؟".

يذكر أن أدرعي ينشر مجموعة من التغريدات على حسابه الرسمي في "تويتر"، تحت عنوان " #فضحالمستور ...#إيرانتورط_لبنان"، التي بدأها الأسبوع الماضي، حينما نشر معلومات تفصيلية عن مشروع "الصواريخ الدقيقة" في لبنان.

وأضاف، "توجد في هذا الموقع عدة مجمعات معدّة لإنتاج المحركات والرؤوس الحربية للصواريخ ذات القدرة على الاستهداف الدقيق لنحو عشرة أمتار".