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فلسطين تشارك بفعالية في مؤتمر الاطراف الرابع عشر للامم المتحدة لمواجة التصحر ‎

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 07:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تشارك بفعالية في مؤتمر الاطراف الرابع عشر للامم المتحدة لمواجة التصحر ‎


نيودلهي/وكالات/

شاركت دولة فلسطين بفعالية في اعمال مؤتمر الاطراف الرابع عشر لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر والذى بدا اعماله في مدينة   (نويدا)   قرب العاصمة الهندية نيودلهى ويستمر  من 2 الى 14 سبتمبر  الجاري .  

وتشارك دولة فلسطين في اعمال المؤتمرالمتخصص  لاول مرة بصفتها رئيسا لمجموعة ال77 والصين .

ويحضر اعمال المؤتمر ممثلين عن (190) دولة و ممثلي الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى وقطاعات الصناعة والمراة والشباب والصحافة .

ويسعى المجتمعون في هذا المؤتمر الى مساعدة البلدان المختلفة على تحقيق حياد تدهور الاراضي من خلال توفير الادوات المناسبة لتحقيق الاهداف المرجوة بشان الحفاظ على الاراضى ومنع التصحر والتدهور البيئي وتحسين النظم (الايكلوجية) وتخفيف اثار الجفاف .

وفي كلمة مركزية لها  وبصفتها رئيس مجموعة ال77 والصين  القاها سفير دولة فلسطين لدى الهند السفير عدنان ابو الهيجاء امام الحضور في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر اكدت دولة فلسطين ان مجموعة ال77 والصين تشعر وتهتم بالتحديات الكبيرة الناتجة عن التصحر وتدهور الاراضي والجفاف والعواصف الرملية والغبارية كتحديات بيئية واقتصادية واجتماعية للتنمية المستدامة على مستوى العالم والتى تسببت بمعاناة كبيرة لملايين البشر حول العالم .

وقال السفير ابو الهيجاء (اننا نعبر عن اهتمامنا العميق باستمرار تدهور الاراضي خصوصا وان خمس مساحات الارض ذات غطاء نباتي تظهر انخفاض مستمر في انتاجيتها )

واكدت مجموعة ال77 والصين على ان التدهور المستمر يؤدى الى التصحر وهذا يؤكد على ضرورة استمرار الجهود الهادفة الى مكافحة التصحر واعادة تاهيل الاراضي والتربة واستصلاحها .

وقالت مجموعة ال77 والصين على لسان دولة فلسطين (ان مقاومة الانظمة (الايكولوجية ) والزراعية والبنية التحتية هى اولوية طارئة اكثر من اى شي اخر).

واكد السفير ابو الهيجاء على التزام المجموعة بالعمل على تحقيق اهداف التنمية المستدامة بابعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بطريقة متوازنة ومتكاملة .

وقال ان مجموعة ال77 والصين تؤكد على اهمية ادراج التهديدات البيئية والاقتصادية والاجتماعية ومحاربة العواصف الغبارية في اهداف التنمية المستدامة .

مضيفا  (اننا نؤكد مرة اخرى بان تطبيق الاجندة (2030) واهداف التنمية المستدامة من اهم القضايا للدول النامية ويضع بداية مهمة من اجل المستقبل الذى نسعى من اجله ومن حمايته للاجيال القادمة )

  وضم وفد دولة فلسطين المشارك في اعمال مؤتمر الاطراف الرابع عشرلاتفاقية الامم  المتحدة  لمكافحة التصحرفي جلسته الافتتاحية  كل من المستشار عبد الرازق ابو 

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