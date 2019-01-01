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أربع خصائص مفيدة للفلفل الحار

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 07:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
أربع خصائص مفيدة للفلفل الحار


وكالات -

التوابل الحارة بالإضافة إلى أنها تحسن نكهة الطعام، لها خصائص علاجية. فقد تبين أن استخدامها مفيد للوقاية من ارتفاع ضغط الدم وأمراض السرطان.

وبينت نتائج مجموعة دراسات علمية أن الفلفل الحار

يحافظ على استقرار ضغط الدم- فقد أثبتت الدراسات العلمية أن المركب الكيميائي "كابسيسين" الموجود في الفلفل الحار، يرفع مستوى أوكسيد النتروجين في الدم، ما يمنع تطور الالتهابات في الجسم وينظم ضغط الدم.

يساعد على فقدان الوزن- أثبتت الدراسات أن مركب "كابسيسين" يساعد على زيادة سرعة عملية التمثيل الغذائي بمقدار ثماني مرات، أي أنه يحفز الجسم على حرق كمية أكبر من الدهون لتوليد الطاقة.

يحسن صحة القلب- وفق ما نشرته مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية، يساعد مركب "كابسيسين" على تخفيض تراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية، وله خاصية كبح نشاط الجين المسبب لتضيق الشرايين. بفضل هذا يتحسن تدفق الدم إلى القلب، ما يقوي تغذيته ويؤثر إيجابيا في عمل عضلة القلب.

يقي من تطور السرطان- وفقا للعديد من العلماء، مركب "كابسيسين" مضاد قوي لنشوء أورام الأمعاء. فوفقا لمقال في مجلة The Journal of Clinical Investigation، الفلفل الحار يساعد على منع تطور الأورام المعوية، ويطيل عمر المصابين بالمرض. كما بينت نتائج دراسات علمية، أن مركب "كابسيسين" قادر على ابطاء تطور سرطان الرئة.

المصدر: ميديك فوروم

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