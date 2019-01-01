حماس: إجراءات حكومة اشتية ضد غزة تساهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية ومعاكسة لخطاباتها المتكررة

غزة / سما /

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم أن الإجراءات التي تواصل حكومة اشتية اتخاذها ضد قطاع غزة تساهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية التي يمر بها القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي، وتعمق حالة الانقسام البغيض.

وأشار قاسم في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إلى أن الحركة حذرت منذ البداية من تشكيل حكومة بعيداً عن التوافق الوطني، وأن حكومة فتح التي شكلها الدكتور محمد اشتية ستمثل مصالح فئوية محكومة بالمناطقية الضيقة.

ونوه بأن هذه الحكومة لم تبادر إلى رفع العقوبات عن قطاع غزة، بل استمرت بهذه الإجراءات في تحدٍ لمطالب الكل الوطني.

وأوضح قاسم أنه بالرغم من الخطاب المتكرر لحكومة اشتية بتوحيد التعامل بين موظفي قطاع غزة والضفة الغربية، إلا ممارستها كانت على الدوام معاكسة لهذا الخطاب.