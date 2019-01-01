  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حذرنا من تشكيل حكومة بعيداً عن التوافق الوطني

حماس: إجراءات حكومة اشتية ضد غزة تساهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية ومعاكسة لخطاباتها المتكررة

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: إجراءات حكومة اشتية ضد غزة تساهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية ومعاكسة لخطاباتها المتكررة


غزة / سما /

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم أن الإجراءات التي تواصل حكومة اشتية اتخاذها ضد قطاع غزة تساهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية التي يمر بها القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي، وتعمق حالة الانقسام البغيض.

وأشار قاسم في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إلى أن الحركة حذرت منذ البداية من تشكيل حكومة بعيداً عن التوافق الوطني، وأن حكومة فتح التي شكلها الدكتور محمد اشتية ستمثل مصالح فئوية محكومة بالمناطقية الضيقة.

ونوه بأن هذه الحكومة لم تبادر إلى رفع العقوبات عن قطاع غزة، بل استمرت بهذه الإجراءات في تحدٍ لمطالب الكل الوطني.

وأوضح قاسم أنه بالرغم من الخطاب المتكرر لحكومة اشتية بتوحيد التعامل بين موظفي قطاع غزة والضفة الغربية، إلا ممارستها كانت على الدوام معاكسة لهذا الخطاب.

الأكثر قراءة اليوم

اشتية يعلق على ما أثير حول نسب صرف رواتب موظفي غزة وهذا ما قاله ..

متهمة البنوك ...الحكومة توضح آلية صرف رواتب الموظفين بغزة وفق نسبة الـ 110%

القططي معلقا على تفجيرات غزة : يجب منع خطباء المساجد المتشددين من اعتلاء المنابر

قيادي بفتح: التقاعد المالي جريمة ووعود الحكومة لموظفي غزة لم تنفذ

شاهد فيديو صادم.. طابور شباب في مصر يتهافتون لشراء المخدرات

اعتراف اسرائيلي بعملية الخداع... التايمز: هكذا زيفت إسرائيل مقتل جنودها لخداع حزب الله

فتح : الراتب الكامل حق لجميع الموظفين وقد بلغ الصبر منتهاه

الأخبار الرئيسية

سلطة النقد تتهم البنوك بالوقوف وراء أزمة رواتب موظفي القطاع في السلطة

2

اعتراف اسرائيلي بعملية الخداع... التايمز: هكذا زيفت إسرائيل مقتل جنودها لخداع حزب الله

الاتيرة يعلن عن تشكيل خلية ازمة لحل مشكلة الرواتب في غزة

تلفزيون اسرائيلي يزعم: داعش سيناء يستولي على شحنة صواريخ كانت بطريقها الى غزة

استقالات وغضب في اوساط فتح بغزة بسبب "التمييز بين موظفي الضفة والقطاع"