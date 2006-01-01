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دانون يهدد: هجمات حزب الله يمكن أن تتسبب بـ"إلحاق كارثة بلبنان"

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 07:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
دانون يهدد: هجمات حزب الله يمكن أن تتسبب بـ"إلحاق كارثة بلبنان"


القدس المحتلة / سما /

زعم داني دانون المندوب الاسرائيلي في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن حزب الله اللبناني انتهك قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للمنظمة الأممية، وهدد بأن الدعم الذي يتلقاه الحزب من الحكومة اللبنانية قد يؤدي إلى "إلحاق كارثة بلبنان".

جاءت أقوال دانون في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن الدولي للاحتجاج على "عملية أفيفيم" التي استهدف حزب الله خلالها آلية وموقع عسكريين إسرائيليين قرب "أفيفيم" الواقعة في المناطق الحدودية شمالي البلاد.

وزعم دانون أن "الهجوم الذي نفذه حزب الله من المنطقة الواقعة تحت مراقبة قوات عمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) تأتي كجزء من تحرك واسع النطاق بتمويل وتوجيه إيرانيين من أجل تقويض الاستقرار الإقليمي".

وقال دانون إن "حزب الله يعمل على تعزيز قدرته العسكرية، بما في ذلك في مجال الأسلحة الدقيقة، في انتهاك لقرارات المجلس"، في إشارة إلى القرار رقم 1701 الذي اعتمده المجلس في 11 آب/ أغسطس 2006، وقضي بوقف الأعمال العدائية وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.

وأضاف أن "هجمات حزب الله الإرهابية (على حد تعبيره)، والدعم الذي يحظى به من الحكومة اللبنانية يمكن أن يتسببا بإيقاع الكارثة على لبنان".

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي، كان قد قرر بالإجماع، تمديد مدة قوات اليونيفيل سنة إضافية،  دون تعديلات جذرية على مهماتها، رغم المساعي الإسرائيلية والأميركية إلى إدخال تغييرات على مهام هذه القوات تضمن عملها ضد نشاطات حزب الله.

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