وسط تحذيرات روسية.. اسرائيل ستطور طائرات حربية أوكرانية

القدس المحتلة / سما /

وقعت شركة ألبيت للصناعات الأمنية الاسرائيلية على صفقة لتطوير طائرات حربية من نوع ميغ 23 التابعة لسلاح الجو الأوكراني، بما في ذلك تزويدها بأنظمة إلكترونية وأسلحة حديثة من انتاج الصناعات الاسرائيلية.

ووفقا لموقع بازام العبري فإن الحديث يدور عن صفقة حساسة في ظل الحرب الأهلية الدائرة في شرق أوكرانيا بين السلطات الأوكرانية والانفصاليين المدعومين روسياً.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد حذر اسرائيل من بيع أسلحة ووسائل قتالية للجيش الأوكراني، حيث وصف ذلك بالعمل المدمر.