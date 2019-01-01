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سلطة النقد توضح بخصوص استقطاع البنوك لرواتب موظفي السلطة

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 06:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة النقد توضح بخصوص استقطاع البنوك لرواتب موظفي السلطة


رام الله / سما /

اصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، توصيحا فيما يتعلق برواتب موظفي السلطة.

وأكد مدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد علي فرعون اليوم الثلاثاء ان عدم التزام بعض البنوك بتعليمات سلطة النقد كان وراء ورود عدد من الشكاوى من موظفي القطاع العام حول استقطاع جزء من رواتبهم كمستحقات للقروض.

وأوضح فرعون في تصريحات صحفية ان بعض البنوك احتجزت هذه المبالغ فقط ولم يتم خصمها.

وقال: إن سلطة النقد تعاملت مع الشكاوي بشكل سريع منذ امس واعادت المبالغ المحتجزة من قبل بعض البنوك للموظفين.

وشدد فرعون على عدم اقتطاع اي عمولة من شيكات موظفين القطاع العام.

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