  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يحتجز عائلة من قريوت ويمنعها من جني ثمر اللوز من ارضها قرب بؤرة استيطانية

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحتجز عائلة من قريوت ويمنعها من جني ثمر اللوز من ارضها قرب بؤرة استيطانية


نابلس / سما /

 احتجزت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، افراد عائلة من قرية قريوت جنوب نابلس، ومنعتهم من الوصول الى ارضهم لجني ثمار اللوز قرب احدى البؤر الاستيطانية.

وقال الناشط في لجان مقاومة الاستيطان بشار القريوتي، ان افرادا من عائلة جوهر في قرية قريوت توجهوا لجني ثمار اللوز من ارضهم الواقعة بالقرب من البؤرة الاستيطانية "عادي عاد" المقامة فوق اراضي القرية، وقامت باحتجازهم ومنعهم من الوصول لارضهم التي تزيد مساحتها عن 300 دونم.

واضاف ان هذا العمل يندرج في اطار تضييق الخناق أكثر فأكثر على سكان القرية في اطار مخطط لتهجيرهم والسيطرة على ما تبقى من اراضيهم.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. "حزب الله" يبث مشاهد حصرية لعملية استهدافه قاعدة "أفيفيم" الإسرائيلية

اشتية يعلق على ما أثير حول نسب صرف رواتب موظفي غزة وهذا ما قاله ..

متهمة البنوك ...الحكومة توضح آلية صرف رواتب الموظفين بغزة وفق نسبة الـ 110%

القططي معلقا على تفجيرات غزة : يجب منع خطباء المساجد المتشددين من اعتلاء المنابر

قيادي بفتح: التقاعد المالي جريمة ووعود الحكومة لموظفي غزة لم تنفذ

شاهد فيديو صادم.. طابور شباب في مصر يتهافتون لشراء المخدرات

فتح : الراتب الكامل حق لجميع الموظفين وقد بلغ الصبر منتهاه

الأخبار الرئيسية

سلطة النقد تتهم البنوك بالوقوف وراء أزمة رواتب موظفي القطاع في السلطة

2

اعتراف اسرائيلي بعملية الخداع... التايمز: هكذا زيفت إسرائيل مقتل جنودها لخداع حزب الله

الاتيرة يعلن عن تشكيل خلية ازمة لحل مشكلة الرواتب في غزة

تلفزيون اسرائيلي يزعم: داعش سيناء يستولي على شحنة صواريخ كانت بطريقها الى غزة

استقالات وغضب في اوساط فتح بغزة بسبب "التمييز بين موظفي الضفة والقطاع"