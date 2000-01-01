وزير الثقافة يفتتح المكتبة الحرة الثانية في نابلس

نابلس / سما /

افتتح وزير الثقافة عاطف ابو سيف ومحافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان المكتبة الحرة في مجمع بلدية نابلس التجاري، وهي الثانية من نوعها لمبادرة "كتابي هويتي"، وبتمويل من شركة توزيع كهرباء الشمال.

وحضر الافتتاح ممثلون عن المؤسسات الشريكة بمبادرة "كتابي هويتي" والوزارات والمؤسسات الرسمية والشعبية والعديد من الشخصيات الثقافية.

ورحب الوزير ابو سيف بهذه المبادرات التي تهدف الى تعميم الكتاب وتوطيد مكانته في المجتمع، من خلال هذه المكتبات التي توضع في الاماكن العامة والمدارس والجامعات والنوادي والمستشفيات.

واضاف أن وظيفة هذه المكتبات هي توفير غذاء روحاني وفكري ومعرفي للمواطن، وأن أحد استراتيجيات وزارة الثقافة هي تعميم الكتاب وتشجيع القراءة لتعزيز الثقافة والهوية الوطنية، ولحماية المواطن من أي غزو فكري.

واشار الى ان من ضمن خطط الوزارة القادمة اقامة معارض كتب سنوية في المدن، الى جانب معرض فلسطين للكتاب الذي يقام كل سنتين.

من جانبه، اوضح مدير الثقافة والشباب في محافظة نابلس محمد الحواري أحد القائمين على مبادرة "متابي هويتي"، ان هذه المكتبة هي الثانية من نوعها التي تقيمها المبادرة.

واوضح أن المبادرة انطلقت من محافظة نابلس قبل 4 شهور، ولقيت احتضان عدد من المؤسسات الرسمية وانضم لها عدد من المؤسسات بهدف تشجيع القراءة وتوفير الكتاب واعادة الاعتبار للكتاب.

واضاف ان هذه المكتبة ستكون مكتبة مركزية، وسبق أن افتتحت المبادرة قبل شهور مكتبة حرة في حي العامرية، وكانت تجربة رائدة ومميزة، وحاليا يتابعها سكان الحي.

وقال ان من ضمن انشطة المبادرة اقامة المكتبات الحرة في اماكن مختلفة من المحافظة في الريف والمخيمات واحياء المدينة، لتسهيل الوصول للكتاب، حيث تخطط المبادرة لافتتاح 15 مكتبة مشابهة خلال 6 شهور.

وبين أن المكتبة الحرة ستكون مفتوحة على مدار 24 ساعة دون أي قيود، ويمكن لاي شخص ان يستعير كتابا ويقرأه ثم يعيده، كما أنها مفتوحة لمن يرغب بالتبرع بكتاب.

هذا وتم توفير 100 كتاب من خلال المؤسسات لاشريكة، فيما تبرعت وزارة الثقافة ب100 كتاب، وهي كتب تراعي اهتمامات كل الفئات العمرية.