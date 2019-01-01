الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاربعاء

غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، ظهر اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء.

ونوهت إلى أن الحافلات المراد سفرها هي المتبقي من الحافلة التاسعة من كشف (8/21) والحافلة العاشرة والحادية عشر، والثانية عشر حتى الرقم (50).

وطالبت بضرورة التواجد غداَ الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.