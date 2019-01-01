أبو ردينة يدعو لضرورة التعبئة الوطنية في مواجهة المشاريع التصفوية للقضية

رام الله / سما /

دعا نائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة إلى ضرورة تركيز الجهود والتعبئة الوطنية باستخدام مختلف الوسائل المتاحة في مواجهة المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية.

جاء هذا خلال لقاء عقد في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، بعنوان "السياسة الحكومية الإعلامية وسبل مواجهة التطورات الراهنة"، والذي شارك فيه المفوض السياسي العام عدنان الضميري، ومساعد المفوض السياسي العام معين الكوع، بحضور عناصر وأعضاء التوجيه السياسي والوطني في المحافظات.

وأطلع أبو ردينة المشاركين على الوضع والمستجدات السياسية الراهنة على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية. وتحدث عن السياسية الاعلامية الحكومية وسبل مواجهتها للتطورات الراهنة.

وأشار إلى أن الإدارة الأميركية الحالية بنقلها لسفارتها الى القدس خرجت عن كل الاصول وتجاوزت كل الاعراف، وان اسرائيل المدعومة من اميركا غير جاهزة للسلام، وانها لن تجد فلسطينيا يقبل بالاستسلام وسنبقى نحارب من أجل قضيتنا. وأكد أن الموقف الفلسطيني ثابت على تمسكه بالثوابت الوطنية وقضية الاسرى والشهداء.

ودعا الى ضرورة تركيز الجهود والتعبئة الوطنية باستخدام مختلف الوسائل المتاحة في مواجهة المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية.

وقال إن الوعي السياسي والتثقيف السياسي والتعبئة الوطنية هي الأسلحة التي يمتلكها الشعب والقيادة الفلسطينية والنابعة من الايمان بالثوابت والنضال الوطني.