نقابة العاملين بالأزهر: المحكمة الإدارية أوقفت تعيين عبد الخالق الفرا رئيساً للجامعة

غزة / سما /

قالت نقابة العاملين في جامعة الأزهر بغزة، إن المحكمة الإدارية بقطاع غزة، أصدرت قراراً بوقف قرار مجلس الأمناء بالجامعة، الخاص بتعيين عبد الخالق الفرا، رئيساً لها.

وقال بيان، إن المحكمة الإدارية، اتخذت قراراً صباح يوم الثلاثاء، يقضي بوقف قرار تعيين الفرا، رئيساً للجامعة للمرة الرابعة.

قرار نقابة العاملين إغلاقها بسبب تعيين عبد الخالق الفرا رئيساً للجامعة، وتطالب بتعيين شخصية أخرى من أساتذة الجامعة.

ويشارأن النقابات المهنية في غزة، اعتبرت أن منع الطلبة والعاملين من الوصول إلى الجامعة، وتقديم امتحانات الفصل الصيفي لا يعتبر عملاً نقابياً، ويشكل انتهاكاً لأسس العمل النقابي السليم.

وشددت النقابات على ضرورة فتح جامعة الأزهر فوراً، دون قيد أو شرط، حرصاً على مستقبل أبنائها الطلبة، مؤكدةً على ضرورة تغليب لغة الحوار كمنهج عمل، يضمن استمرار الحياة النقابية داخل حرم الجامعة، وفق القوانين والأنظمة ويحافظ عليها.

وكان مجلس جامعة الأزهر، قد عبر، الاثنين، عن استنكاره لمنع أعضائه من دخول الجامعة، مشيراً إلى أنه يرى في ذلك حدثاً خطيراً وتعدياً على حرمة المؤسسة.