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الشرطة تكشف ملابسات سرقة ونشل 15 جهاز محمول في الخليل

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تكشف ملابسات سرقة ونشل 15 جهاز محمول في الخليل


الخليل / سما /

كشفت الشرطة اليوم ملابسات سرقة 15 جهاز محمول من مواطنين والقت القبض على الفاعلين في الخليل .  

وذكــرت إدارة العلاقات العامـة والإعلام بالشرطة، بأن وبناء على عدة شكاوى تلقتها الشرطة من عدد من المواطنين وأصحاب المحال التجارية مفادها تعرض اجهزتهم المحمولة للنشل اثناء تجوالهم في أسواق المدينة،  بالإضافة لسرقة اجهزة محمولة من المحال التجارية، على الفور باشرت شرطة المباحث العامة إجراءات البحث والتحري وحصرت الاشتباه بثلاثة اشخاص وتمكنت من القاء القبض عليهم وضبط 15 جهاز محمول بحوزتهم .

وقد تم توقيف المشتبه بهم الثلاثة واحالتهم والمضوبطات للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول .

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