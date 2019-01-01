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صحيفة: "حزب الله" يمتنع عن استهداف زورق إسرائيلي اخترق المياه اللبنانية تحسبا من التصعيد

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة: "حزب الله" يمتنع عن استهداف زورق إسرائيلي اخترق المياه اللبنانية تحسبا من التصعيد


سما / وكالات/

أفادت صحيفة "الرأي" الكويتية يوم الثلاثاء، بأن زورقاً إسرائيلياً ممتلئاً بالجنود اخترق المياه الإقليمية اللبنانية.

ووفقا لما نقلته قناة كان العبرية، عن الصحيفة، بأن زورقًا إسرائيليًا ممتلئًا بالجنود اخترق المياه الإقليمية اللبنانية وتلى ذلك رد غير متوقع من حزب الله.

وذكرت، إن رادارات حزب الله التقطت اختراق الزورق للمياه اللبنانية، وتم تصويب صواريخ حديثة مضادة للسفن نحوه، إلا أن امرًا من قيادة المنظمة منع التنفيذ خشية أن تغضب إسرائيل فتخرج الأمور عن السيطرة، ولفتت إلى أنه لم يؤكد النبأ إسرائيليًا.

ونشر المراسل العسكري في القناة العبرية 12 نير دبوري تغريدة على حسابه الشخصي بالتويتر، بأن مصدرا أمنيا رفيعا كشف له بأن طائرات سلاح الجو الاسرائيلي كانت مستعدة وجاهزة لضرب مشروع الصواريخ الدقيقة لتنظيم حزب الله اللبناني.

ووفقا للقناة العبرية 12، فقد أوضح المصدر الأمني الرفيع بأنه كان هناك قرار إسرائيلي بضرب مشروع حزب الله للصواريخ الدقيقة، في حال وقعت خسائر كبيرة في صفوف الجيش الاسرائيلي في أعقاب رد حزب الله.

وأوضح المصدر، بأن رد حزب الله الذي لم يسفر عن وقوع قتلى وخسائر فادحة في صفوف الجيش الاسرائيلي أنجاه من هجمة جوية واسعة كانت تخطط اسرائيل لشنها ضده.

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