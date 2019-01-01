الاتحاد الأوروبي: سياسة الاستيطان غير قانونية بموجب القانون الدولي

القدس المحتلة / سما /

أدان الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء عمليات الهدم في المناطق المصنفة ج في الضفة الغربية معتبراً بانها تهديد حقيق لحل الدولتين.

وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيان صدر عن ممثله بالاتفاق مع رؤساء البعثات الأوروبية في القدس و رام الله أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، كغيرها من الإجراءات المتخذة في هذا السياق مثل عمليات الترحيل القسري، والطرد، والهدم ومصادرة المنازل.

وشدد البيان على معارضته الدائمة القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، بما في ذلك عمليات الإخلاء والهدم، بحسب الوكالة الرسمية، وتابع البيان:" يتوقع الاتحاد الأوروبي من السلطات الإسرائيلية احترام التزاماتها كقوة احتلال وفق القانون الدولي".

ونوه الاتحاد الأوروبي إلى أن استمرار هذه السياسة يقوّض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم، كما يهدد بشكل خطير إمكانية كون القدس عاصمة مستقبلية للدولتين.