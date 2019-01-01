  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعزز من قواته ويفرض اجراءات امنية عشية زيارة نتنياهو للخليل

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعزز من قواته ويفرض اجراءات امنية عشية زيارة نتنياهو للخليل


سما / وكالات/

عززت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، من اجراءاتها الأمنية في البلدة القديمة من مدينة الخليل، وخاصة في محيط المسجد الابراهيمي وحي تل ارميدة وشارع الشهداء وحي السلايمة وحي واد الحصين وحي الراس، عشية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم غدٍ الاربعاء للخليل.

وافادت مصادر محلية في الخليل أن قوات الاحتلال دفعت بوحدة خاصة الى المنطقة التي من المفترض ان يزورها نتنياهو منذ يوم أمس الاثنين، وفتشت العديد من المنازل والشوارع والمداخل.

وذكر عماد ابو شمسية الناشط في تجمع المدافعين عن حقوق الانسان أنه شاهد وحدة جديدة من جيش الاحتلال تقوم بأعمال التفتيش في حي تل ارميدة، وتم نصب خيمة كبيرة واتخاذ الكثر من الاجراءات الامنية في الحي، بضمنها تفتيش منازل المواطنين.

وومن المتوقع ان يلقي بنيامين نتنياهو كلمة بجوار المسجد الابراهيمي، سعياً منه لتأكيد سيطرة الاحتلال على المسجد الاسلامي الخالص، بهدف كسب اصوات الناخبين من المستوطنين الاسرائيليين في الانتخابات الاسرائيلية.

وقال حفظي ابو اسنينة مدير المسجد الابراهيمي "لا يوجد لدينا علم بهذه الزيارة المشؤومة للخليل ومسجدها"، مؤكداً أن ابواب المسجد الابراهيمي مفتوحة امام الجميع للصلاة او للزيارة، نافياً ما تم تناقله عن اغلاق المسجد من قبل الاحتلال، مضيفاً "ندعو الجميع لشد الرحال الى المسجد الابراهيمي واقام الصلاة فيه".

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. "حزب الله" يبث مشاهد حصرية لعملية استهدافه قاعدة "أفيفيم" الإسرائيلية

متهمة البنوك ...الحكومة توضح آلية صرف رواتب الموظفين بغزة وفق نسبة الـ 110%

تطورات بقضية مقتلها.. اعتقال متورطين بقضية المغدورة "اسراء غريب" والنتائج فور استكمال التحقيق

قيادي بفتح: التقاعد المالي جريمة ووعود الحكومة لموظفي غزة لم تنفذ

القططي معلقا على تفجيرات غزة : يجب منع خطباء المساجد المتشددين من اعتلاء المنابر

شاهد فيديو صادم.. طابور شباب في مصر يتهافتون لشراء المخدرات

فتح : الراتب الكامل حق لجميع الموظفين وقد بلغ الصبر منتهاه

الأخبار الرئيسية

الاتيرة يعلن عن تشكيل خلية ازمة لحل مشكلة الرواتب في غزة

تلفزيون اسرائيلي يزعم: داعش سيناء يستولي على شحنة صواريخ كانت بطريقها الى غزة

استقالات وغضب في اوساط فتح بغزة بسبب "التمييز بين موظفي الضفة والقطاع"

الشعبية : استمرار الحكومة بسياسة التمييز ضد القطاع يُنذر بكارثة اجتماعية وإنسانية

اشتية يعلق على ما أثير حول نسب صرف رواتب موظفي غزة وهذا ما قاله ..