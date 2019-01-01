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أبو يوسف: القيادة تجري اتصالات مع مختلف الأطراف لاحباط قرار هندوراس

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو يوسف: القيادة تجري اتصالات مع مختلف الأطراف لاحباط قرار هندوراس


رام الله / سما /

 قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف إن القيادة تجري اتصالات مع مختلف الأطراف لاحباط قرار هندوراس نقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وأضاف أبو يوسف في تصريحات لإذاعة فلسطين إن قرار هندوراس نقل سفارتها إلى القدس هو تواطئ مع الاجراءات الصهيوأمريكية التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية في إطار مخالف لقرارات الشرعية الدولية.

وطالب أبو يوسف بتحرك عربي واسع وجامع لمقاطعة الدول التي تقدم على مثل هذه الخطوات، لافتًا إلى نجاح ذلك سابقًا بسبب الموقف الموحد والحملة بالمقاطعة الشاملة لهذه الدول، خاصةً على الصعيد الاقتصادي.

ولفت أبو يوسف إلى اجتماع قريب لتنفيذية المنظمة لبحث مواجهة وحصار التغول الاستيطاني وقرار نتنياهو الأخير ضم أجزاء من الضفة.

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