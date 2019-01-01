(65) يوماً على إضراب الأسير حذيفة حلبية...ثمانية أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام

رام الله / سما /

نقلت إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير حذيفة حلبية من عزل معتقل "نيتسان الرملة" إلى مستشفى "كبلان" الإسرائيلي، إثر تدهور جديد طرأ على وضعه الصحي، والذي وصل لمرحلة صعبة بعد (65) يوماً على إضرابه المستمر ضد اعتقاله الإداري.

وقال نادي الأسير، إن سبعة أسرى آخرين بجانب الأسير حلبية، يواجهون ظروفاً صحيةً خطيرة، وذلك مع تجاوز غالبيتهم مدة الشهر في الإضراب وهم: الأسير أحمد غنام وهو مضرب منذ (52) يوماً، والأسير سلطان خلوف منذ (48) يوماً، والأسير إسماعيل علي منذ (42) يوماً، والأسير طارق قعدان منذ (35) يوماً، والأسير ناصر الجدع منذ (28) يوماً، وثائر حمدان منذ (23) يوماً، وفادي الحروب منذ (22) يوماً.

ويعاني جميعهم من أعراض صحية خطيرة تتمثل بأوجاع شديدة في كافة أنحاء الجسد، وانخفاض حاد في الوزن، وهزال وضعف شديدين، وفقدان متكرر للوعي، وتقيؤ لعصارة المعدة.

وأشار نادي الأسير، إلى أن إدارة المعتقلات نفذت إجراءات قمعية ممنهجة بحقهم وتصاعدت مع استمرارهم في الإضراب، كما وتواصل مخابرات الاحتلال "الشاباك" المماطلة في الاستجابة لمطلبهم المتمثل بإنهاء اعتقالهم الإداري، وذلك في محاولة لكسر خطوتهم، وإيصالهم إلى مرحلة صحية صعبة تتسبب لهم في أمراض مستعصية لاحقاً.