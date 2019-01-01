الاتيرة يعلن عن تشكيل خلية ازمة لحل مشكلة الرواتب في غزة

رام الله / سما /

أعلن مستشار رئيس الوزراء اللواء عبد الإله الأتيرة اليوم الثلاثاء عن تشكيل خلية ازمة لحل مشكلة الرواتب في قطاع غزة.

وقال الأتيرة إن الهدف من تشكيل هذه الخلية تصويب كافة الأمور المتعلقة بموضوع الرواتب والتقاعد بما يخص موظفي فطاع غزة ومعالجتها والتأكيد على قرار رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه بعدم التمييز في صرف مستحقات الموظفين سواء بالضفة الغربية أوفي قطاع غزة وذلك عبر التواصل مع كافة الجهات المختصة لضمان تحقيق وصول كامل المستحقات للموظفين.

وأكد الأتيرة أن موقف الحكومة واضح وثابت ولا لبس فيه وهو مساواة الصرف بين كافة موظفي الوطن ودحض كافة الاتهامات التي تساهم في خلق الفتنة والفرقة بين جناحي الوطن في وقت نحن فيه بأمس الحاجة للوحدة والتلاحم لمواجهة كافة المخططات الامريكية والإسرائيلية الرامية لتصفية قضيتنا العادلة .

وبين الاتيرة ان الخلية التي تشكلت من وزراء في حكومة الدكتور محمد اشتية ستتواصل اليوم مع وزارة المالية وسلطة النقد وكافة البنوك العاملة في غزة لتصويب أي أخطاء حصلت دون عمد في عملية صرف الرواتب، وحول موضوع التقاعد المالي للموظفين المدنيين والعسكريين كشف الاتيرة أن هذا الموضوع قيد المناقشة مع كافة الجهات ولن يكون هناك أي مظلمه لأي شخص أو موظف من ابناء أهلنا الكرام في قطاع غزة الصامدة والعزيزة على قلوبنا جميعاً.

ودعا الأتيرة إلى عدم الالتفات إلى الشائعات والأبواق المأجورة الهادفة لبث روح الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، مؤكداً أن الحكومة و بتوجيهات الرئيس محمود عباس لن تتخلى عن ابناء شعبنا ومناضليه في غزة وفي كل مكان .