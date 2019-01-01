نتنياهو يشكر البحرين والإمارات لوقوفهما الى جانب إسرائيل ضد حزب الله

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مستهل جلسة حكومته اليوم الثلاثاء: "أرحب بتصريحات وزيري خارجية البحرين والإمارات العربية المتحدة ضد عدوان حزب الله. لقد أدان الوزيران قلة حيلة الدولة اللبنانية، التي تسمح لتنظيم حزب الله الإرهابي بالعمل من أراضيها ضد إسرائيل".

وتابع نتنياهو: ان ذلك يبدو كإعلان موت المسيح، لكنه يظهر تحولا جوهرياً في الشرق الأوسط. لقد أدرك العالم العربي أيضًا أن العدوان الإيراني لا يهدد إسرائيل وحدها بل المنطقة بأسرها. أدعو الدول الأخرى إلى مواجهة العدوان الإيراني والمليشيات المتحالفة معها".

وأردف نتنياهو: "في هذه المناسبة، أشكر الرئيس ترامب ووزيرة الخارجية بومبيو، اللذين أخرجا البنك الذي يزود حزب الله بمعظم أمواله، وأدرجاه في لائحة العقوبات. هذا شيء مهم جدا".

وقال: "لقد عشنا عدة أيام سادها التوتر الشديد في العديد من القطاعات. وكان من الممكن أن نبدأ هذا الأسبوع بطريقة مختلفة تمامًا، لكننا عملنا بمزيج من الحزم والتقدير، وحققنا جميع أهدافنا".

وتطرق نتنياهو في حديثه الى اهم الأهداف التي حددها للجيش الإسرائيلي إذ قال: "انها ثلاثة أهداف رئيسية وفقا للأولوية التالية، أولا وقبل كل شيء، وقف ومنع النووي الإيراني. الهدف الثاني هو منع إيران من تزويد أعدائنا الموالين لها، مثل حزب الله وغيره، بأسلحة دقيقة تعرضنا للخطر. والهدف الثالث هو الحيلولة دون تعزيز التواجد الإيراني والمليشيات الموالية لها عند حدودنا. نحن، في واقع الامر، نعمل من أجل تحقيق كل هذه الأهداف، بعضها علنا وبعضها الآخر بصورة خفية. نحن مصممون على حماية أمن إسرائيل".

وفي موضوع آخر، قال نتنياهو في كلمته امام وزراء حكومته: " في هذه الأيام، ثمة محاولة لعقد لقاء ثلاثي آخر في القدس بمشاركة روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل، لمواصلة مناقشة ابعاد إيران من سوريا. وسنواصل اتخاذ جميع الخطوات السياسية والأمنية والاستخباراتية والمهنية لتحقيق الأهداف التي حددناها".

وختم نتنياهو حديثه بمعطيات من تقرير عن الحياة السياحية في إسرائيل فقال: لقد غادر إسرائيل نحو مليونين من المواطنين الإسرائيليين في رحلات سياحية الى الخارج خلال أشهر الصيف، وفي ذات الوقت وصل الى إسرائيل اكثر من 4 ملايين سائح اجنبي.