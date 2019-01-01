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تلفزيون اسرائيلي يزعم: داعش سيناء يستولي على شحنة صواريخ كانت بطريقها الى غزة

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
تلفزيون اسرائيلي يزعم: داعش سيناء يستولي على شحنة صواريخ كانت بطريقها الى غزة


القدس المحتلة / سما /

زعم تلفزيون "i24News" الاسرائيلي أن مسلحين من تنظيم "ولاية سيناء" التابع لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" استولوا على شحنة صواريخ كان تجار أسلحة في طريقهم لتهريبها عبر الانفاق من سيناء إلى داخل قطاع غزة.

وقالت المصادر إن تلك الشحنة تحتوي على عشرات الصواريخ من طراز "غراد" وصلت إلى سيناء من ليبيا، مرجحةً أن تكون وصلت إلى ليبيا من إيران ليتم نقلها الى حماس أو الجهاد الإسلامي في غزة.

يذكر ان مدى هذه الصواريخ المتطورة يتراوح بين 60 إلى 80 كيلومتر وان بإمكانها بلوغ مشارف تل أبيب.

وقالت المصادر ان مسلحي داعش قد استولوا على الشحنة المذكورة يوم الرابع والعشرين من الشهر الماضي، بعد أن أوقفوا الشاحنة التي كانت على متنها الصواريخ وأوقفوا سيارة خلفها بداخلها عدد من المسلحين هم من تجار الأسلحة.

وتقول المصادر، إن تنظيم داعش سيطر سابقا على شحنات صغيرة من الأسلحة كانت متجهة الى غزة، كما أنه أحرق كميات كبيرة من علب السجائر كان تجار في سيناء يعملون على تهريبها الى غزة

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