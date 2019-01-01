العسيلي يبحث مع الفعاليات الاقتصادية في قلقيلية تنشيط الاستثمار في المحافظة

قلقيلية / سما /

بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، مع الفعاليات الاقتصادية في محافظة قلقيلية، اليوم الثلاثاء، مشاريع واحتياجات المحافظة من المشاريع الاقتصادية وإمكانيات تنشيط عمليات الاستثمار في المحافظة.

ووضع العسيلي الحضور خلال اللقاء الذي جرى بمشاركة رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية عمر هاشم، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قلقيلية طارق شاور، في خطط ورؤية الوزارة في تنمية الاقتصاد الوطني وتنمية الصادرات الوطنية وتعزيز وحماية المنتج الوطني وتوسيع القاعدة الانتاجية والبرنامج الاصلاحي لتحديث وتطوير البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الاعمال.

وبين التحضيرات الجارية لتنظيم مؤتمر الاستثمار العربي في فلسطين، علاوة على توفر فرص تسويقية للمنتجات الزراعية الفلسطينية في السوق الروسية، إضافة الى نتائج اللقاءات والاتفاقيات مع العراق والاردن والتي ستنعكس ايجابا على حجم التبادل التجاري.

من جانبها، أطلعت الفعاليات الوزير على الخارطة الاستثمارية للمحافظة والتنوع الانتاجي في المجال الزراعي والتوجهات، لتستفيد مشاريع تنموية تحسن من الواقع الاقتصادي في المحافظة وتعزز صمود المواطنين، مؤكدين الفرص الاستثمارية المتاحة وامكانيات التصدير خاصة في مجال المنتجات الزراعية.