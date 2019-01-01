خالد : يشيد بالمواقف القومية المشرفة لدولة الكويت الشقيق

رام الله / سما /

رحب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بمواقف دولة الكويت الشقيق من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ومن قضايا الامة القومية وعدم تردد السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت في إدانة جرائم اسرائيل وعربدتها في المنطقة وسياستها العدوانية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها

جاء ذلك في ضوء تأكيد مجلس الوزراء الكويتي إدانته واستنكاره للهجوم الإسرائيلي بالطائرات المسيرة على الأراضي اللبنانية في الضاحية الجنوببة لبيروت ووقوف الكويت إلى جانب دولة لبنان الشقيق في كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أراضيها وحماية سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها .

وذكر تيسير خالد بالمواقف القومية المشرفة لرئيس مجلس الأمة الكويتي ، مرزوق الغانم والتي يؤكد فيها باستمرار رفض بلاده التطبيع مع إسرائيل وينظر الى مجرد الحديث عن التطبيع أو التسويق لتطبيع العرب مع إسرائيل ، بأنه يدخل في " خانة الحرام السياسي ". ودعا الدول العربية المعنية الى التحلي بالمسؤولية والسير في ذات الطريق الذي تسير عليه السلطتان التشريعية والتنفيذية في الكويت الشقيق ومناصرة القضايا القومية للأمة في وجه سياسة العربدة والبلطجة الاسرائيلية ، التي تتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني وتزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة .