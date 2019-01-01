  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

خالد : يشيد بالمواقف القومية المشرفة لدولة الكويت الشقيق

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

رحب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بمواقف دولة الكويت الشقيق من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ومن قضايا الامة القومية وعدم تردد السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت في إدانة جرائم اسرائيل وعربدتها في المنطقة وسياستها العدوانية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها

جاء ذلك في ضوء تأكيد مجلس الوزراء الكويتي إدانته واستنكاره للهجوم الإسرائيلي بالطائرات المسيرة على الأراضي اللبنانية في الضاحية الجنوببة لبيروت ووقوف الكويت إلى جانب دولة لبنان الشقيق في كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أراضيها وحماية سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها .

وذكر تيسير خالد بالمواقف القومية المشرفة لرئيس مجلس الأمة الكويتي ، مرزوق الغانم والتي يؤكد فيها باستمرار رفض بلاده التطبيع مع إسرائيل وينظر الى مجرد الحديث عن التطبيع أو التسويق لتطبيع العرب مع إسرائيل ، بأنه يدخل في " خانة الحرام السياسي ".  ودعا الدول العربية المعنية الى التحلي بالمسؤولية والسير في ذات الطريق الذي تسير عليه السلطتان التشريعية والتنفيذية في الكويت الشقيق ومناصرة القضايا القومية للأمة في وجه سياسة العربدة والبلطجة الاسرائيلية ، التي تتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني وتزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة .

#الكويت

الأكثر قراءة اليوم

شاهد ..الجنود هربوا وتركوا سلاحهم ..مراسلة صحفية تدخل معسكر "أفيميم" الإسرائيلي الذي استهدفه حزب الله

شاهد.. "حزب الله" يبث مشاهد حصرية لعملية استهدافه قاعدة "أفيفيم" الإسرائيلية

متهمة البنوك ...الحكومة توضح آلية صرف رواتب الموظفين بغزة وفق نسبة الـ 110%

تطورات بقضية مقتلها.. اعتقال متورطين بقضية المغدورة "اسراء غريب" والنتائج فور استكمال التحقيق

هنية يكشف : التفجيرات كان سيتبعها تفجيرات جديدة في مناطق مختلفة بغزة

قيادي بفتح: التقاعد المالي جريمة ووعود الحكومة لموظفي غزة لم تنفذ

قائد الشرطة الجديد بغزة : سنضرب بيد من حديد وسنصل لكل خلية لها يد في التفجيرات

الأخبار الرئيسية

استقالات وغضب في اوساط فتح بغزة بسبب "التمييز بين موظفي الضفة والقطاع"

الشعبية : استمرار الحكومة بسياسة التمييز ضد القطاع يُنذر بكارثة اجتماعية وإنسانية

اشتية يعلق على ما أثير حول نسب صرف رواتب موظفي غزة وهذا ما قاله ..

القططي معلقا على تفجيرات غزة : يجب منع خطباء المساجد المتشددين من اعتلاء المنابر

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 18 مواطنا بالضفة فجر اليوم