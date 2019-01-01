مراقبة الأغذية في بلدية غزة يدعو المواطنين لإتباع الإرشادات الصحية

غزة / سما /

دعا قسم مراقبة الأغذية ومنح التراخيص في بلدية غزة المواطنين في المدينة لضرورة إتباع الإرشادات الصحية عند شراء السلع والمواد الغذائية حفاظاً على سلامتهم الصحية وعدم شراء سلع ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وذكر رئيس القسم رشاد عيد أن أهم الإرشادات التي يجب على المواطنين مراعتها عند شراء السلع الغذائية هي: التأكد من سلامة تخزين المنتج في درجة حرارة ملائمة، وتجنب شراء المنتجات التي تعرض في الشمس، والتأكد من تاريخ صلاحية المنتج والبيانات التي تحدد مكان ومحتويات المنتج .

وأضاف أنه يجب أيضاً التأكد من سلامة عبوة المنتج والتأكد من عدم وجود أي تلف بها، وكذلك شراء السلع والمنتجات الغذائية من أماكن معروفة ومرخصة من البلدية والابتعاد عن شراء السلع مجهولة المصدر، والتأكد من سلامة ونظافة المكان الذي تباع به السلعة.

وأكد أن طواقم القسم تراقب بشكل دوري محلات بيع وتخزين وصناعة الأغذية في المدينة للتأكد من التزامها بالشروط الصحية المعمول بها وفقا لأنظمة وقوانين البلدية، موضحاً أنه يتم تحويل أي مخالف للشروط الصحية لمحكمة البلدية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وفيما يتعلق بجهود القسم خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، أوضح عيد أن طواقم القسم نفذت 385 جولة كشفية على محال بيع وتصنيع وتخزين الأغذية في المدينة، مبيناً أن الجولات الكشفية توزعت مابين؛ 370 جولة على الأسواق والمطاعم ومحلات بيع اللحوم الطازجة والمجمدة، و10 جولات على محال بيع السكاكر والحلويات، و5 جولات على مخازن الأغذية

وأوضح أنه تم أيضاً إتلاف نحو 38 طناً من الأغذية الفاسدة التي تم استلامها من التجار نتيجة انتهاء صلاحيتها أو فسادها في المخازن لدى التجار أو في محالات بيع الأغذية في المدينة نتيجة سوء التخزين أو عدم وضعها في درجة حرارة ملائمة.

وبين أن تم خلال المدة المذكورة إجراء الكشف الصحي على نحو 47 حرفة بغرض التجديد السنوي للرخصة، و إجراء الكشف الصحي على 11 مهنة جديدة بغرض منحها رخصة المهنة بعد استيفاء الشروط الأخرى المتعلقة بتراخيص المهن .

وأضاف أنه تم إجراء الفحص الطبي للعاملين في منشأة واحدة تعمل في مجال الأغذية، والكشف الصحي على 4 شكوى صحية، وتحرير 20 إخطاراً لغير الملتزمين بالشروط الصحية المعمول بها في البلدية .