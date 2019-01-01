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صورة.. فنانة مصرية تغزو الإنترنت بشخصية الملكة "نفرتيتي"

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. فنانة مصرية تغزو الإنترنت بشخصية الملكة "نفرتيتي"


وكالات / سما /

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلة المصرية، سوسن بدر، على غلاف مجلة "أرابيان بازار" Arabian Bazar، وسط إعجاب المتابعين.

ظهرت بدر (61 عاما) في فيلمها الحالي "أولاد رزق" بشعرها الحقيقي، بعدما وافقت على عدم صباغته، تمشيا مع الشخصية التي تجسدها في الفيلم. وما إن فعلت ذلك حتى حصلت على موجة من الإعجاب من الوسط الفني وكذلك معجبيها، لتشابهها مع الملكة المصرية القديمة "نفرتيتي".

ومن خلال جلسة تصوير مع المجلة حملت عنوان "ليلة في المتحف" ظهرت بدر في عدد من اللقطات التي تجسد زمنا غابرا، بينما تماهت ملامح الفنانة مع ملامح الشخصيات التاريخية، واكتسبت نظراتها على خلفية الأزياء والإضاءة عمقا تاريخيا يبحر بنا عبر الزمان والمكان إلى مصر القديمة.

وأعربت الفنانة عن سعادتها بظهورها لأول مرة على صفحات المجلة، وكذلك قدمت الشكر للمصور الفوتوغرافي طارق المقدم وبقية طاقم العمل على هذه البادرة.

#نفرتيتي #الإنترنت
سوسن

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