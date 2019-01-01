  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

طليقة ملك ماليزيا تُهدد بالكشف عن ”أسرار مؤلمة“ حول زواجهما

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طليقة ملك ماليزيا تُهدد بالكشف عن ”أسرار مؤلمة“ حول زواجهما


غزة / سما /

هددت ملكة الجمال الروسية، أوكسانا فوفودينا، بالكشف عن ”أسرار مؤلمة“ بعد طلاقها من ملك ماليزيا السابق محمد الخامس، الذي كان قد تنازل عن العرش من أجلها.

وفي أحدث تطور في قضية الزوجين، قالت أوكسانا: ”أعرف أن الجميع يريدون حقًا معرفة ما حدث لنا قبل ذلك، لم أكن مستعدة للكشف عن قصتي، ربما إذا قلت الحقيقة سأشعر بالتحسن، لكنني لا أريد إيذاء أي شخص“، محذرة: ”سيكون الأمر مؤلمًا“، وذلك وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وكانت أوكسانا ومحمد الخامس قد تزوجا في حفل إسلامي سري في ماليزيا العام الماضي، وفي ذلك الوقت كان السلطان محمد الخامس هو ملك ماليزيا ورئيس الدولة، ليتنازل فجأة عن العرش في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتقول المصادر إنهما انفصلا بعد وقت قصير من الزواج، ونفى محاموها وجود طلاق، لكن محامي الملك محمد الخامس أصر على أنها حصلت على طلاقها طبقًا للشريعة الإسلامية، في الأول من يوليو/ تموز الماضي.

وانتشرت أخبار تشكك في نسب ابن الملك محمد الخامس، حيث قال محاميه: ”لا يوجد دليل موضوعي حتى الآن على أن محمد الخامس هو الأب البيولوجي للطفل“، فردت الروسية بأنها مستعدة لاختبار الحمض النووي؛ لإثبات أن الطفل هو ابن الملك السابق.

#أوكسانا فوفودينا #ملك ماليزيا

الأكثر قراءة اليوم

شاهد ..الجنود هربوا وتركوا سلاحهم ..مراسلة صحفية تدخل معسكر "أفيميم" الإسرائيلي الذي استهدفه حزب الله

شاهد.. "حزب الله" يبث مشاهد حصرية لعملية استهدافه قاعدة "أفيفيم" الإسرائيلية

متهمة البنوك ...الحكومة توضح آلية صرف رواتب الموظفين بغزة وفق نسبة الـ 110%

تطورات بقضية مقتلها.. اعتقال متورطين بقضية المغدورة "اسراء غريب" والنتائج فور استكمال التحقيق

هنية يكشف : التفجيرات كان سيتبعها تفجيرات جديدة في مناطق مختلفة بغزة

قيادي بفتح: التقاعد المالي جريمة ووعود الحكومة لموظفي غزة لم تنفذ

قائد الشرطة الجديد بغزة : سنضرب بيد من حديد وسنصل لكل خلية لها يد في التفجيرات

الأخبار الرئيسية

استقالات وغضب في اوساط فتح بغزة بسبب "التمييز بين موظفي الضفة والقطاع"

الشعبية : استمرار الحكومة بسياسة التمييز ضد القطاع يُنذر بكارثة اجتماعية وإنسانية

اشتية يعلق على ما أثير حول نسب صرف رواتب موظفي غزة وهذا ما قاله ..

القططي معلقا على تفجيرات غزة : يجب منع خطباء المساجد المتشددين من اعتلاء المنابر

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 18 مواطنا بالضفة فجر اليوم