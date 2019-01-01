  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اتلاف 134 مركبة غير قانونية في رام الله

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

شرعت الشرطة والأجهزة الأمنية وبالتعاون مع قيادة المنطقة والعمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ إجراءات أمنية لفرض الأمن والنظام العام وبسط سيادة القانون والقضاء على الظواهر السلبية وضبط المركبات الغير قانونية وملاحقة الفارين من وجه العدالة في بلدة خربثا المصباح غرب رام الله.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، ان الشرطة والاجهزة الامنية اتلفت 134مركبة غير قانونية وقبضت على 11 شخص مطلوبين للقضاء و4 اشخاص لمقاومتهم واعاقة رجال الامن اثناء القيام بمهامهم، خلال اجراءاتها الامنية في بلدة خربثا المصباح.

وتهيب الشرطة بالمواطنين إلى عدم اقتناء أو قيادة أي مركبة غير قانونية وذلك لخطورة هذه المركبات على حياة سائقيها وحياة الآخرين.

#مركبات

الأكثر قراءة اليوم

شاهد ..الجنود هربوا وتركوا سلاحهم ..مراسلة صحفية تدخل معسكر "أفيميم" الإسرائيلي الذي استهدفه حزب الله

شاهد.. "حزب الله" يبث مشاهد حصرية لعملية استهدافه قاعدة "أفيفيم" الإسرائيلية

متهمة البنوك ...الحكومة توضح آلية صرف رواتب الموظفين بغزة وفق نسبة الـ 110%

تطورات بقضية مقتلها.. اعتقال متورطين بقضية المغدورة "اسراء غريب" والنتائج فور استكمال التحقيق

هنية يكشف : التفجيرات كان سيتبعها تفجيرات جديدة في مناطق مختلفة بغزة

قيادي بفتح: التقاعد المالي جريمة ووعود الحكومة لموظفي غزة لم تنفذ

قائد الشرطة الجديد بغزة : سنضرب بيد من حديد وسنصل لكل خلية لها يد في التفجيرات

الأخبار الرئيسية

استقالات وغضب في اوساط فتح بغزة بسبب "التمييز بين موظفي الضفة والقطاع"

الشعبية : استمرار الحكومة بسياسة التمييز ضد القطاع يُنذر بكارثة اجتماعية وإنسانية

اشتية يعلق على ما أثير حول نسب صرف رواتب موظفي غزة وهذا ما قاله ..

القططي معلقا على تفجيرات غزة : يجب منع خطباء المساجد المتشددين من اعتلاء المنابر

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 18 مواطنا بالضفة فجر اليوم