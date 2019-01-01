اتلاف 134 مركبة غير قانونية في رام الله

رام الله / سما /

شرعت الشرطة والأجهزة الأمنية وبالتعاون مع قيادة المنطقة والعمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ إجراءات أمنية لفرض الأمن والنظام العام وبسط سيادة القانون والقضاء على الظواهر السلبية وضبط المركبات الغير قانونية وملاحقة الفارين من وجه العدالة في بلدة خربثا المصباح غرب رام الله.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، ان الشرطة والاجهزة الامنية اتلفت 134مركبة غير قانونية وقبضت على 11 شخص مطلوبين للقضاء و4 اشخاص لمقاومتهم واعاقة رجال الامن اثناء القيام بمهامهم، خلال اجراءاتها الامنية في بلدة خربثا المصباح.

وتهيب الشرطة بالمواطنين إلى عدم اقتناء أو قيادة أي مركبة غير قانونية وذلك لخطورة هذه المركبات على حياة سائقيها وحياة الآخرين.