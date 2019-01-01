  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هآرتس: مصلحة السجون ترفض ترجمة قراراتها للغة العربية

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: مصلحة السجون ترفض ترجمة قراراتها للغة العربية


القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، إن إدارة مصلحة السجون ترفض ترجمة الإجراءات والقرارات التي تتخذها إلى اللغة العربية بحجة أن "القانون الوطني" يسمح لها بعدم الترجمة.

ورفضت الإدارة طلبًا تقدمت به جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل بترجمة تلك الإجراءات لصالح الأسرى العرب، باعتبار أن 60% من الأسرى في السجون يتحدثون العربية سواء من مواطني "عرب الـ48" أو الفلسطينيين أنفسهم وكثير منهم لا يتحدثون العبرية.

وادعت الإدارة إنه لا يوجد نص في القانون فيما يتعلق باستخدام اللغة العربية كما أن نشر الإجراءات بهذه اللغة يميز ضدهم فقط. مبينةً أنه في حال لم يعرف السجناء واجباتهم أو حقوقهم يساعدهم الموظفون في ذلك.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد ..الجنود هربوا وتركوا سلاحهم ..مراسلة صحفية تدخل معسكر "أفيميم" الإسرائيلي الذي استهدفه حزب الله

شاهد.. "حزب الله" يبث مشاهد حصرية لعملية استهدافه قاعدة "أفيفيم" الإسرائيلية

متهمة البنوك ...الحكومة توضح آلية صرف رواتب الموظفين بغزة وفق نسبة الـ 110%

تطورات بقضية مقتلها.. اعتقال متورطين بقضية المغدورة "اسراء غريب" والنتائج فور استكمال التحقيق

هنية يكشف : التفجيرات كان سيتبعها تفجيرات جديدة في مناطق مختلفة بغزة

قيادي بفتح: التقاعد المالي جريمة ووعود الحكومة لموظفي غزة لم تنفذ

قائد الشرطة الجديد بغزة : سنضرب بيد من حديد وسنصل لكل خلية لها يد في التفجيرات

الأخبار الرئيسية

استقالات وغضب في اوساط فتح بغزة بسبب "التمييز بين موظفي الضفة والقطاع"

الشعبية : استمرار الحكومة بسياسة التمييز ضد القطاع يُنذر بكارثة اجتماعية وإنسانية

اشتية يعلق على ما أثير حول نسب صرف رواتب موظفي غزة وهذا ما قاله ..

القططي معلقا على تفجيرات غزة : يجب منع خطباء المساجد المتشددين من اعتلاء المنابر

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 18 مواطنا بالضفة فجر اليوم