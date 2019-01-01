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غوغل تطلق "أندرويد 10" لهواتف بيكسل

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غوغل تطلق "أندرويد 10" لهواتف بيكسل


وكالات / سما /

ذكرت تقارير تقنية،الاثنين، أن شركة غوغل تنوي إطلاق النسخة النهائية من الإصدار القادم من نظام التشغيل أندرويد، بدءً الثلاثاء، وذلك لكافة هواتف (بيكسل) التابعة لها.

ودأبت غوغل على إطلاق الإصدارات الأحدث من نظام أندرويد مطلع شهر سبتمبر، وذلك إلى جانب التحديثات الأمنية.

وبحسب البوابة العربية للأخبار التقنية، فإن المرجح هو أن تكون الشركة قد أجلت الإطلاق لأن أول اثنين من سبتمبر هذا العام، صادف عيد العمال في الولايات المتحدة.

وقالت شركتا (روجرز) Rogers، و(تيلوس) Telus أن أندرويد 10 قادم إلى هواتف بكسل؛ الجيل الأول: بكسل، وبكسل إكس إل، والجيل الثاني: بكسل 2، وبكسل 2 إكس إل، والجيل الثالث: بكسل 3، وبكسل 3 إكس إل، وبكسل 3أي، وبكسل 3أي إكس إل.

وفي وقت سابق، رصد موقع 9to5Google استعداد شركة روجرز لإطلاق التحديث، يوم الجمعة الماضي، لكن الشركة أزالت ذلك من موقع الدعم الخاص بها.

ويوم الاثنين، نشرت شركة تيلوس أن يوم الثلاثاء سوف يُطلق أندرويد 10 لهواتف بكسل الثمانية كلها.

أما أبرز المزايا التي سيأتي بها النظام الجديد، فتضم إزالة زر الرجوع، ودعم (الوضع الغامق) لكامل النظام، وخيارات جديدة للأنماط، ودعم ميزة (التعليق المباشر) Live Caption مع الوسائط المتعددة داخل الجهاز لحظيا.

#غوغل #هواتف

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