تحديد موعد إطلاق هاتف سامسونغ القابل للطي

وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية الاثنين، أن شركة سامسونغ الكورية تستعد لإعادة إطلاق هاتفها الذكي "غلاكسي فولد" من جديد للتجربة، بعد أشهر من بدايته الفاشلة.

وأشارت صحيفة "الصن" البريطانية أنه من المتوقع أن تتم إعادة إطلاق الهاتف الذكي القابل للطي "غلاكسي فولد" يوم 6 سبتمبر الجاري.

ويتواكب هذا التاريخ مع افتتاح "إيفا" برلين – معرض برلين الصناعي وهو أحد أقدم المعارض الصناعية والتجارية في ألمانيا والعالم، حيث ستكون "سامسونغ" حاضرة.

وفي فبراير الماضي، كشفت "سامسونغ" عن "غلاكسي فلود" بهدف البدء في بيعه خلال شهر أبريل، ولكن بعد عرض عينة منه على الصحفيين التقنيين ظهرت عدد من المشاكل.

وأظهر الجهاز الجديد مشاكل تتعلق بالشاشة في الاستخدام، حيث عانى عدد من الصحفيين، الذين زودوا بهذا الجهاز من مشاكل تتعلق بالشاشة، حيث كان يعمل الجهاز بشكل سيء بعد يوم واحد فقط من استخدامه.

وبعد ذلك أصدرت شركة سامسونغ، بيانا بشأن المشاكل، التي واجهت المراجعين لهاتفها الأول القابل للطي "غالاكسي فولد".

ووفقا للبيان، قالت سامسونغ إنها "تلقت عددا من التقارير عن هاتفها، مشيرة إلى أنها تفحص الوحدات المتضررة.

وطالبت سامسونغ بعدم إزالة الشاشة الواقية العليا عن الهاتف، كون هذا يتسبب في ضرر للشاشة، ومعاناتها من الخدوش.

وأوضحت أن إزالة الطبقة الواقية أو إضافة مواد لاصقة أخرى إلى الشاشة الرئيسية للهاتف تضر بالشاشة، مشيرة إلى أنها ستدرج هذه المعلومات بشكل واضح للعملاء.