شاكيد: بذلت جهدي لمنع إغلاق القناة 20 اليمينية

القدس المحتلة / سما /

أكدت ايليت شاكيد أنها وخلال شغلها منصب وزيرة العدل عملت مع وزير الاتصالات السابق أيوب قرا على منع اغلاق قناة عشرين المحسوبة على اليمين.

وقالت "شاكيد" في حديث إذاعي، صباح اليوم إن موضوع حل مجلس الكوابل الأقمار الصناعية لم يطرح على بساط البحث.

بدوره اتهم النائب الليكودي ميكي زوهر قرا بأنه سرب إلى وسائل الاعلام التسجيلات الصوتية لنتنياهو والتي تظهر تدخله في سوق الاتصالات خلافات لتعليمات المستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندلبليت.

واعتبر النائب زوهر أن ما فعله قرا هو بمثابة رد الجميل بالقبيح.