استقالات وغضب في اوساط فتح بغزة بسبب "التمييز بين موظفي الضفة والقطاع"

غزة / سما /

اجتمعت المكاتب الحركية الصحية في قطاع غزة لتدارس الخطوات التي سوف تخطو بها المكاتب الحركية الصحية لإلغاء التقاعد المالي وعدم المساواة في الرواتب بين موظفي المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية" .

وأوضح بيان صادر عن المكاتب الحركية انه تم إقرار سلسلة من الخطوات التي سوف تنفذها المكاتب الحركية لإلغاء التقاعد المالي والتمييز بين موظفي المحافظات الشمالية والجنوبية.

وأهابت المكاتب بجميع الموظفين للالتفاف حول المكاتب الحركية لتنفيذ الخطوات التي سوف تتخذها لإلغاء الإجراءات غير القانونية بحق الموظفين

كما أعلن عدد من قيادات حركة فتح في مدينة رفح جنوب قطاع غزة استقالتهم من المكاتب الحركية مطالبين برفع الظلم عن اعضاء الحركة بالقطاع.

من جانبه أكد مفوض عام الأسرى والمحررين وعضو المجلس الثوري بحركة فتح الأسير المحرر تيسير البرديني أهمية العمل من أجل إنهاء كافة المظاهر التي تزيد من حالة الغبن ومن تدمير النسيج الاجتماعي والذي قد يسببها بشكل كبير التمييز بين موظفي محافظات الوطن الجنوبية والشمالية.

وأضاف البرديني على صفحته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي على ضوء الحادث من تمييز في مرتبات الموظفين بين محافظات غزة والضفة، وإحالة المئات من الموظفين بغزة إلى التقاعد المالي، وعدم إنصاف موظفي تفريغات 2005، وقطع رواتب العشرات من أسر الشهداء والأسرى والجرحى فإن هذا السلوكيات تعمق من حالة الانقسام، وتسير بنا نحو تدمير النسيج الاجتماعي، والذي هو أغلى ما نملك وحافظنا عليه على مدار سنوات الاحتلال والذي كان يسعى إلى هدم هذا النسيج بكافة الوسائل.

وأشار عضو ثوري فتح البرديني الى أن التصريحات التي كانت تطلق من قبل العديد من المسئولين حول إنهاء حالة التمييز بين موظفي غزة والضفة خلقت أزمة ثقة بين الموظف ومسؤولي السلطة الوطنية، وأثرت بشكل سلبي كبير على نفسية ومعنويات الموظف وأسرته.

وطالب البرديني الرئيس أبو مازن ورئيس الوزراء د. محمد إشتية إلى إصدار تعليماته لوزير المالية والجهات المختصة بإنهاء كافة مظاهر التمييز بين شقي الوطن والتي تعمق حالة الإنقسام.

وإختتم البرديني حديثه "بأننا لم نصمت كثيرا على هذه السلوكيات وأن الأيام القادمة ستشهد تحركات فاعلة ومؤثرة لإيصال صوت موظفينا وإنهاء معاناتهم.

