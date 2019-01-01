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السباخي يساند الزعيم ضد العميد من المدرجات

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السباخي يساند الزعيم ضد العميد من المدرجات


رفح / سما /

غاب النجم سعيد السباخي عن لقاء شباب رفح وغزة الرياضي, تمهيدا لمغادرة قطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة, للحاق بتدريبات ترجي واد النيص بالضفة المحتلة.

وظهر السباخي في مدرجات ملعب رفح البلدي جنوب القطاع, الذي استضاف اللقاء, ليؤكد عزمه على مغادرة المحافظات الجنوبية, للاستقرار في الضفة.

وكان غياب اللاعب عن مباراة شباب رفح وغزة الرياضي متوقعا, لا سيما أنه أبلغ إدارة "الزعيم" بقراره منذ الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن السباخي يعدّ أحد أفضل اللاعبين في فلسطين على مدار السنوات الماضية, ويملك خبرة كبيرة في ملاعب غزة والضفة.

#سعيد السباخي #العميد #الزعيم

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