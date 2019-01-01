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6 لاعبين طائرة غزيين يغادرون للأردن

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
6 لاعبين طائرة غزيين يغادرون للأردن


عمان - سما -

غادرت بعثة منتخب الناشئين لكرة الطائرة, قطاع غزة عبر معبر رفح البري, استعدادا للمشاركة في البطولة الخامسة عشرة, التي ستجري في العاصمة الأردنية "عمان".

وضمّت البعثة كلا من سليم زيارة رئيسا, واللاعبين سامي أبو مهادي وعبد الله العرقان (الصداقة), وعبد الله البسيوني ومحمود البسيوني (بيت حانون الرياضي), وأحمد عودة (الوفاق), وحمزة المفتي (شباب جباليا).

ومن المقرر أن ينضم أفراد البعثة إلى زملائهم في الضفة المحتلة, الذين غادروا إلى "عمان" أيضا خلال الساعات الماضية.

وتلعب فلسطين في المجموعة الأولى للبطولة, التي تنطلق في الرابع من الشهر الجاري, بجوار منتخبي الجزائر, والبحرين.

ويلتقي منتخب الطائرة الفلسطيني مع نظيره الجزائري في السادس من سبتمبر الجاري, على أن يواجه البحرين في السابع منه.

يشار إلى أن هذه أول بطولة على المستوى العربي, يشارك فيها منتخب الناشئين لكرة الطائرة بقيادة المدرب راني عصفور, ووجود نجوم غزة والضفة.

#كرة الطائرة

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