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رياضي إيراني يتلقى دعوة من الاتحاد "الإسرائيلي" للجودو

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رياضي إيراني يتلقى دعوة من الاتحاد "الإسرائيلي" للجودو


القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، إن لاعب الجودو الإيراني سعيد مولاي، تلقى دعوة إسرائيلية من الاتحاد الإسرائيلي للجودو للمشاركة في بطولة ستقام في تل أبيب.

وبحسب الصحيفة، فإن الدعوة وجهت للاعب الإيراني للمشاركة في بطولة دولية ستقام في شهر يناير من العام المقبل.

وأشارت أن ترجيحات الاتحاد الإسرائيلي للجودو، بوصول مولاي إلى تل أبيب ومشاركته في البطولة، في زيارة ستكون مثيرة للاهتمام.

يذكر أن مولاي هو بطل العالم السابق في رياضة الجودو، وأعلن مولاي عن خشيته من عودته لبلاده بعد أن خالف أوامر وزارة الرياضة الإيرانية بالانسحاب من بطولة العالم التي أقيمت مؤخرًا في طوكيو بسبب احتمالية مواجهة خصمه الإسرائيلي ساغي موكي في المباراة النهائية.

، وخسر مولاي في الدور قبل النهائي، ولم يضطر لمواجهة موكي الذي فاز بالبطولة فيما بعد، وغادر طوكيو للإستقرار في ألمانيا.

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