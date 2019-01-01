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غضب لدى جماهير ريال مدريد بسبب "قنابل زيدان" الزائفة

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غضب لدى جماهير ريال مدريد بسبب "قنابل زيدان" الزائفة


وكالات / سما /

عقب إغلاق سوق الانتقالات بشكل رسمي، عبرت جماهير ريال مدريد عن غضبها من رئيس النادي فلورنتيو بيريز، لعدم إبرام صفقات من العيار الثقيل باستثناء صفقة البلجيكي إيدن هازارد والتي ترى الجماهير أنها لن تكون كافية لعودة الفريق لمنصات التتويج مرة أخرى.

وأوضحت صحيفة "إس" المقربة من أسوار النادي الملكي أن ما زاد غضب الجماهير هو المستوى الذي ظهر عليه الفريق في الثلاث مباريات التي خاضها في الدوري الإسباني حتى الآن، حيث تمكن من الفوز على سيلتا فيغو وتعادل مع بلد الوليد وفياريال.

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 5 نقاط، وبفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر برصيد 9 نقاط، بينما يحتل برشلونة المركز التاسع برصيد 4 نقاط.

وانتظرت الجماهير المدريدية في اليوم الأخير، إعلان صفقة الفرنسي بول بوغبا، أو الدنماركي كريستيان إريكسن أو الهولندي دوني فان دي بيك، لدعم خط وسط الفريق الذي يعاني بشدة.

كما أن أحلام وطموحات البعض تخطت هذه الصفقات، وانتظرت المفاجأة الكبرى بضم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جرمان، والذي لم ينجح برشلونة في ضمه.

لكن "الميرنغي" اكتفى بالتعاقد في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي مع الحارس الفرنسي أريولا، قادمًا من باريس سان جرمان على سبيل الإعارة، بعد رحيل الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس لصفوف الفريق الفرنسي.

وخلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة فياريال، مزح مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان من الصفقات التي أبرمها في السابق رئيس النادي فلورنتينو بيريز في اللحظات الأخيرة، مؤكدا احتمالية حدوث مفاجأة أو اثنتين قبل انتهاء سوق الانتقالات الصيفية.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي عشية مواجهة فياريال في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني "يمكن أن يحدث أي شيء حتى مساء الاثنين (موعد إغلاق الميركاتو).. قنبلة أو اثنتان.. سنرى".

#ريال مدريد #زين الدين زيدان

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