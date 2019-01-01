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ميلنر يسخر من لقطة ماني وصلاح والسنغالي يعلق

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميلنر يسخر من لقطة ماني وصلاح والسنغالي يعلق


وكالات / سما /

علق لاعب خط الوسط الإنجليزي جيمس ميلنر القائد الثاني لفريق ليفربول بطريقة مضحكة على لقطة خروج السنغالي ساديو ماني عن شعوره وعصبيته خلال مباراة الردز ضد بيرنلي يوم السبت الماضي ضمن منافسات الأسبوع الرابع من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأظهرت الكاميرات دخول ساديو ماني في حالة عصبية شديدة على دكة البدلاء بعد استبداله عقب لحظات من رفض محمد صلاح تمرير الكرة له داخل منطقة جزاء بيرنلي، الأمر الذي داخل السنغالي في حالة من الغضب.

ونشر جيمس ميلنر على حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي انستجرام صورة له وهو يتدخل عندما كان ساديو ماني في حالة عصبية شديدة معلقاً عليه بطريقة مضحكة للغاية تسببت بضجة على وسائل التواصل الإجتماعي.

وعلق جيمس ميلنر قائلاً:” ربما أكون مخطئاً ، ولكنني متأكد أن سبب انفعال ساديو بهذه اللقطة هو عدم اشتراكي في المباراة”.

وشارك ساديو ماني نفسه جيمس ميلنر في التعليقات المضحكة على الصورة قائلاً:” هذا بالضبط ماكنت أعترض عليه”.

#ميلنر #ماني
ميلنر

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