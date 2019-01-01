لوكاكو يرد على أول أعدائه في إيطاليا

وكالات / سما /

رد النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنترميلان الإيطالي، على الهجوم العنصري الذي تعرض له في ثاني جولات بطولة الدوري أثناء مواجهة نابولي، لتكون أول المشاكل التي تواجهه مع فريقه الجديد.

كتب لوكاكو الذي ساهم في فوز إنترميلان بنتيجة (2-1) على نابولي: العديد من اللاعبين تعرضوا لإساءات عنصرية في الشهر الماضي. أنا أيضا تعرضت لذلك أمس. كرة القدم هي لعبة نستمتع بها ولا يجب أن نقبل أي نوع من التمييز الذي سيلقي بالعار على رياضتنا، أتمنى أن يكون رد فعل كل اتحادات الكرة حول العالم قوياً في جميع حالات التمييز.

وأضاف لوكاكو: شبكات التواصل الاجتماعي بحاجة للعمل بشكل أفضل مع أندية كرة القدم لأن في كل يوم ترى على الأقل تعليقا عنصرياً في حساب شخص ملون. نقول ذلك منذ سنوات وحتى الآن لا يوجد أي رد فعل.

وتابع: السيدات والسادة نحن في 2019 وبدلاً من التقدم للأمام نحن نعود إلى الخلف.. كلاعبين نحن بحاجة للاتحاد وتوجيه رسالة في هذا الشأن للحفاظ على نظافة هذه الرياضة وجعلها ممتعة للجميع.