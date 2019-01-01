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رسمياً .. إيكاردي يرحل أخيراً عن إنتر ميلان وينضم لباريس

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. إيكاردي يرحل أخيراً عن إنتر ميلان وينضم لباريس


وكالات / سما /

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قبل قليل عن انضمام ماورو إيكاردي المهاجم الدولي الأرجنتيني إلى صفوف النادي الباريسي قادماً من إنتر ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة.

نادي العاصمة الفرنسية أعلن عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن صفقة ضم اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً، والذي من المقرر أن يبقى في ملعب حديقة الأمراء حتى 30 يونيو من عام 2020، مع وجود خيار الشراء.

إيكاردي خضع للفحوصات الطبية الروتينية قبل الإعلان عن أي صفقة جديدة في وقت سابق من اليوم، وبذلك يصبح رأس الحربة الهداف هو اللاعب رقم 16 من الأرجنتين الذي ينضم إلى صفوف النادي الأزرق.

وكشف السيد جيانلوكا دي مارزيو صحفي شبكة سكاي سبورتس العالمية والخبير في سوق الانتقالات أن النادي الباريسي يمكن أن يحول صفقة استعارة إيكاردي إلى شراء بشكل نهائي مقابل 70 مليون يورو.

وقام اللاعب بتجديد عقده مع النيراتزوري لعام واحد، حتى يونيو 2022، وهو كان الشرط الذي وضعه مسؤولو الإنتر للموافقة على رحيل اللاعب معاراً إلى نادي ملعب جوزيبي مياتزا.

#إيكاردي #باريس سان جيرمان

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