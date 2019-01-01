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الخليل: الاحتلال يعتقل 9 مواطنين بينهم فتية وأسرى محررون

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تسعة مواطنين، بينهم 3 فتية وأسرى محررون من الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر صهيب قفيشة من مدينة الخليل، ومحمد حسين حريزات ونجله حسين، وجميل جمال نصار من بلدة يطا، والأسيرين المحررين منتصر عيسى شديد، ويوسف سالم قزاز من بلدة دورا جنوب الخليل.

وأكد الناشط الإعلامي محمد عوض، ان قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت أمر شمالا، واعتقلت ثلاثة فتية، وهم: وحيد حمدي أبو مارية (17 عاما)، وقيس محمد كامل أبو مارية (16 عاما)، وهما أسيران محرران أمضيا عدة أشهر في سجون الاحتلال، ومالك عايش خليل أبو مارية( 17عاما)، حيث تم نقلهم إلى معسكر لجيش الاحتلال داخل مستوطنة "كرمي تسور" جنوبا.

وصاحب عمليات الاعتقالات تفيش عدة منازل بطرق همجية، وتكسير للأبواب، وتحطيم للأثاث، والاستيلاء على أجهزة هواتف خلوية، وتفتيش منزلي الأسيرين المحررين نافذ الشوامرة، ومحمد أبو عرقوب من بلدة دورا جنوب الخليل.

#الاحتلال

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