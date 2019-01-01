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قوات الاحتلال تعتقل 7 شبان من طولكرم

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT


طولكرم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 7 شبان من  طولكرم.

وذكر نادي الأسير في طولكرم ، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: زاهر عامر بركات ( 27 عاما)، وبنان منصور أبو دقر (22 عاما)، ويزيد تيسير عبد الدايم (21 عاما)، وحسن تيسير فريد أبو ريا (23 عاما)، ومحمد سيف أبو عسل (19 عاما) عقب دهم منازل ذويهم في بلدة عنبتا شرق طولكرم.

كما اعتقلت تلك القوات الشابين إيهاب زياد محمد رجب (18 عاما) من بلدة كفر اللبد شرقا، وجميل جمال جعار (18 عاما) من بلدة علار شمالا، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

#الاحتلال

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