مستوطنو غلاف غزة ينهارون نفسيًا

القدس المحتلة / سما /

حذر مختصون بالصحة العقلية في إسرائيل، من انهيار الحالة النفسية لسكان مستوطنات غلاف غزة إثر تواصل إطلاق الصواريخ والوضع الأمني المتردي.

وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم، فإن المختصون وجهوا رسالة عاجلة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزراء المالية والصحة وغيرهم، من أجل تقديم الدعم اللازم لهم لمواجهة هذا الخطر الذي يحدق بسكان المستوطنات، وتوفير كل احتياجات مراكز الدعم النفسي والصحة العقلية من أجل تحسين خدماتها.

ووفقًا للصحيفة، فإن الرسالة حذرت من انهيار تام في أوساط المستوطنين بشكل عام وليس فقط الأطفال، داعين نتنياهو لإنقاذ الوضع قبل فوات الأوان.

وأشارت الرسالة إلى أن السكان في الغلاف وخاصةً الجيل الذي عاش في العشرين سنة الماضية بتلك المنطقة، يعاني من ضغط نفسي رهيب وكبير، وأن النمو والتطور والتعلم تحت هذا الضغط يعتبر مهمة صعبة ومعقدة للغاية، ولذلك هناك العديد من الاضطرابات النفسية التي تواجه السكان منها اضطراب ما بعد الصدمة، والقلق، والاكتئاب، ومشاكل السلوك، وصعوبات زوجية وغيرها.

وبحسب المختصين، فإن المستوطنين يدفعون ثمن الشدائد التي يواجهونها وبات هناك تراجعًا في الإنتاجية وزيادة في البطالة واستهلاك الخدمات الصحية، وباتت حياتهم صعبة. مطالبين بضرورة تقوية وتوسيع نظام الخدمات النفسية العامة.

وأشاروا إلى أن المنطقة ما بين عسقلان وروحوفت وبئر السبع لا يوجد أي مراكز للصحة العقلية والنفسية منبهين إلى خطورة عدم الاهتمام بذلك في ظل احتياج السكان لاستجابة نفسية طويلة الأجل تسمح لهم بتقبل الوضع الأمني.