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غرينبلات : البحرين بلد رائع ولا يخشى قول الحقيقة في تأييده إسرائيل

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غرينبلات : البحرين بلد رائع ولا يخشى قول الحقيقة في تأييده إسرائيل


واشنطن/وكالات/


علق مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، على موقف البحرين من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله أمس الأحد.
وقال غرينبلات، عبر (تويتر): "البحرين رائع لا تخشى قول الحقيقة، وتعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات، ويجب على جيران إسرائيل التحدث أيضاً".
وأضاف غرينبلات: "لن يتم مساعدة أي شخص في المنطقة (باستثناء النظام المميت في إيران وحزب الله وحماس والجهاد الإسلامي في فلسطين)؛ إذا لم نكن جميعاً عالياً وواضحين بشأن هذا". 

يذكر أن وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، انتقد في تصريحاته له استهداف حزب الله لمدرعة إسرائيلية الأحد  مؤكداً على حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها. 


 

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