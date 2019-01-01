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ما هي شروط ليبرمان للدخول في أي حكومة مقبلة؟

الإثنين 02 سبتمبر 2019 09:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما هي شروط ليبرمان للدخول في أي حكومة مقبلة؟


القدس المحتلة / سما /

نشرت صحيفة معاريف العبرية ما قالت عنها شروط حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه المثير للجدل أفيغدور ليبرمان للمشاركة في أي حكومة أو ائتلاق قادم.

وأولى الشروط  التي طالب فيها ليبرمان هي القضاء على حكم حركة حماس في قطاع غزة، وتجديد سياسة الإغتيالات ضد قياداتها، ووقف فوري لإدخال الأموال القطرية إلى القطاع.

ومن الشروط أيضا كانت سحب "الجنسية" من المقدسيين، المشاركين  في نشطاطات أمنية.

كما وطالب ليبرمان بتطبيق خطة لتحصين الشمال، من أي مخاطر أمنية أو زلازل، وإنشاء سلاح جديد بالجيش خاص بالصواريخ، وتحسين أوضاع الذراع البري.

واشترط "إسرائيل بيتنا" تمرير قانون إعدام منفذي العمليات بالكنيست، نقل سلاح الإستخبارات إلى النقب. وتبنى تقرير "شمجار" الخاص بتبادل الأسرى والمفقودين.

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