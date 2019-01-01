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وزيرة الصحة: فلسطين عضو فاعل في "البورد العربي"

الإثنين 02 سبتمبر 2019 08:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: فلسطين عضو فاعل في "البورد العربي"


القاهرة /سما/

 قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن دولة فلسطين هي عضو فاعل في "البورد العربي" للتخصصات الطبية، ومشاركتنا في اجتماع الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بمقر الجامعة العربية له أهمية كبيرة، والطبيب الفلسطيني يجب أن يكون له حضور على مستوى العالم فيما يتعلق بالبورد العربي.

وأشارت كيلة في تصريح لـ "وفا" على هامش الاجتماع الذي بدأ اليوم بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة السفيرة هيفاء أبو غزالة، ومشاركة عدد من وزراء الصحة العرب، إلى أن دولة فلسطين عضو فاعل في "البورد"، وتم خلال الجلسة الثانية المغلقة للاجتماع اختيار "سلطنة عُمان" رئيسا للبرود العربي للتخصصات الصحية وستكون مدة الرئاسة 4 سنوات.

وتابعت: "حصلنا على اعتراف البورد العربي لمجموعة من المستشفيات: المقاصد، ومجمع فلسطين الطبي" وهناك مستشفيات أخرى أيضا وهذا يعتبر إنجازا لفلسطين بأن نكون ضمن المنظومة العربية للتخصصات"، مشددة على أن الطبيب الفلسطيني يتميز عند حصوله على البورد العربي بأنه يفتح له المجال في العمل بأي دولة عربية أو أي طبيب عربي يرغب بالعمل في فلسطين أيضا وهذا فخر لنا كأطباء عرب أن يكون لنا بورد عربي .

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