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دولة فلسطين تشارك في اجتماع اللجنة العربية العليا لإعداد مشروع مكافحة الإرهاب

الإثنين 02 سبتمبر 2019 08:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
دولة فلسطين تشارك في اجتماع اللجنة العربية العليا لإعداد مشروع مكافحة الإرهاب


تونس /سما/

شاركت دولة فلسطين في الاجتماع التنسيقي الأول للجنة العربية العليا المعنية بالإشراف على خطوات إعداد مشروع استراتيجية عربية لمكافحة الإرهاب، ووضع خطة تنفيذية لتطبيقها، والذي عقد في تونس واستمر على مدار يومين.

وقد مثل دولة فلسطين في هذا الاجتماع المساعد الأمني لوزير الداخلية اللواء محمد جبريني.

ويأتي هذا الاجتماع برعاية الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب مركز الامم المتحدة لمكافحة الارهاب.

وقد ناقش الاجتماع المبادئ التوجيهية الرئيسية لصياغة الاستراتيجية، والممارسات الفضلى، ومشروع هيكلية الاستراتيجية، والعناوين الرئيسية لها، ومنهجية إعداد مشروع الاستراتيجية.

وقد أكد اللواء جبريني على أهمية الاحاطة لدى صياغة الاستراتيجية بإرهاب الدولة التي تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين على الشعب الفلسطيني ومقدراته وموارده لما يشكله ذلك من أثر على الاستقرار الداخلي والإقليمي والدولي.

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