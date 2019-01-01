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بعد تشغيل المولد الثالث.. تعرف على جدول توزيع كهرباء غزة

الإثنين 02 سبتمبر 2019 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد تشغيل المولد الثالث.. تعرف على جدول توزيع كهرباء غزة


غزة / سما /

أكد مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة توزيع الكهرباء، المهندس محمد ثابت أنه سيتم العمل بجدول 8 ساعات وصل كهرباء مقابل 8 ساعات قطع مع عجز يصل الى ساعتين أو ساعتين و نصف.

و أشار ثابت الى أنه تم تشغيل المولد الثالث بمحطة التوليد الوحيدة في القطاع، و ذلك بعد إيقافه لعدة أيام بعد تقليص الاحتلال لكميات الوقود التي تدخل لصالح الشركة.

لكنه أوضح بأن العجز في ساعات الوصل لن يكون يومياً، و لكن لثلاثة أيام في الأسبوع، لافتاً الى أنه سيطرأ تحسن ملموس على ساعات وصل الكهرباء.

و كانت شركة توزيع الكهرباء بغزة، أفادت صباح اليوم الاثنين، بأن سلطة الطاقة أبلغت محطة التوليد بتشغيل المولد الثالث الذي تم ايقافه قبل أيام نتيجة تقليص كميات الوقود الواردة لمحطة التوليد.

وقالت الشركة في تصريح عبر صفحتها "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن تبدأ شركة توزيع الكهرباء باستلام كميات الطاقة المنتجة من هذا المولد خلال ساعات.

وكانت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، أعلنت الإثنين الماضي، عن توقف أحد مولدات محطة الكهرباء، بسبب تقليص سلطات الاحتلال الإسرائيلية لكميات الوقود الواردة إلى المحطة.

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