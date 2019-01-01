رئيس لجنة الانتخابات: "نتنياهو" يستغل الجيش في دعايته

القدس المحتلة / سما /

وجهت رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية حنان ملتسر، اليوم الاثنين، اتهامات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باستخدام قوات الجيش في دعايته الانتخابية.

ووفقاً لصحيفة "هآرتس" العبرية، أكد ملستر، أن ما يفعله نتنياهو يخالف القانون المعمول به للانتخابات، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء نشر فيديوهات وصور لجنود إسرائيليين مستغلاً ذلك في دعايته الانتخابية.

وأوضح رئيس لجنة الانتخابات المركزية أنه أمر فوراً بحذف الصور والفيديوهات فوراً، منوهاً أن زعيم حزب الليكود نتنياهو يعتمد نشر صور له من أماكن الهجمات التي تعرضت لها إسرائيل سواء من غزة أو أي جهة أخرى، بحضور كبار قادة الجيش والجنود لاستغلالها في الانتخابات ونشرها في صفحاته الخاصة وصفحات الليكود.